Gozo Cricket Team Players

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Gozo

Antony, Manuel

Abbas, Waseem

Malta

Perera, Indika Thilan Swami Pandikoralage

Shanmuganathan, Cindu

Rafeeque, Moonnukandathil Mohammed

Sasikumar, Sandeep

Vilangappurath, Senthil Raj

Nelliparambil, Ajeesh Antony

Varghese, Jerin Jacob

Patankar, Darshit

Malta

Roy, Stivey

India

Kalangadan, Ziyad

Abhilash, Abhi

Paulson, Josemon

Mathai, Shibin

Paul, Nithin

Datta, Gautam

Basnet, Bibek

Aryal, Bhuwan

Shaikh, Vasimbar

India

Tonna, Demis

Raheman, Zaid

Joshi, Rishabh

Lorance, Roshan

Wilson, Aji

Malta

Devasia, Milton

Joseph, Anson

Shaju, Stebin