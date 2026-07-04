Nicosia Tigers Cc Cricket Team Players

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Nicosia Tigers Cc

Mazumder, Roman

Cyprus

Rahman, Habibur

Hossain, Delwar

Hasan, Rashidul

Rahman, Munnah

Tiwari, Neeraj

India

Mehmood, Zeeshan

Pakistan

Mia, Faysal

Jaman, Iftekar

Hassan, Jahid

Hossain, Sakhawat

Chowdhury, Aminul Islam

Shakil

Muhammad, Sufian

Mehmood, Yasir

Bam, Ashish

Nepal

Shrestha, Bikash

Ahmed, Mohammed Sabbir

linkon, Jamil hossain

Rahman, Mohammed Mofizur

Hassan, Mohammed Mededi

Adnan, Sohail

Islam, Riadul

Ahmed, Md shahad

Hossain, Anik

Mehmood, Fahad

Sijan, Minhajuddin

Bangladesh

Akhtar, Waqas

Sohail, Amir

Gunasekara, Mangala

Sri Lanka

Al Tasmin, Abdullah

Hossain, Anowar

Bangladesh

Hoque Chowdhury, Mohammad Abrarul

Muhammad, Bilal

Pakistan

Mehmood, Asif

Hussain, Mohammad

Ali, Abid

Pakistan