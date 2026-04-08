Asif Mehmood

Asif Mehmood

bowler

Full name:Asif Mehmood

Teams

2026 Teams

Hyderabad Kingsmen

Washington Freedom

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches7106
Innings1296
Overs164.062.021.5
Balls---
Maidens1810
Runs729401196
Wickets14129
Avg52.0733.4121.77
SR70.283114.55
Eco4.446.468.97
BB723
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches7106
Innings982
Not outs032
Runs2096041
Balls Faced3067330
Avg23.22120
SR68.382.19136.66
Fours2043
Fifties100
Sixies812
Highest782328
Hundreds000

Asif Mehmood Schedule & Results

Pakistan Super League

Major League Cricket

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

Another Players

Gowda, Sujith

Gowda, Sujith

Pienaar, Obus

Pienaar, Obus

Netravalkar, Saurabh

Netravalkar, Saurabh

Bodugum, Akhilesh Reddy

Bodugum, Akhilesh Reddy

Phillips, Glenn

Phillips, Glenn

Hasaranga, Wanindu

Hasaranga, Wanindu

Henriques, Moises

Henriques, Moises

Dill, Justin

Dill, Justin

Amre, Pravin

Amre, Pravin

Piedt, Dane

Piedt, Dane