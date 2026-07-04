Punjab Cc Amadora Cricket Team Players

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Punjab Cc Amadora

Tariq, Mubeen

Saini, Mandeep

Amandeep

Portugal

Gholiya, Kuldeep

Portugal

Kamboj, Nitin

Portugal

Kumar, Ankush

Portugal

Kumar, Sunil Surendra

Sarwar, Zohaib

Portugal

Ahmed, Arslan

Portugal

Naqi, Syed Ali

Portugal

Datta, Amit

Singh, Parveen

Muhammad, Imran

Qazi, Abdul

Mayo, Sufyan

Gulzar, Jabran

Nasir, Bilal Hassan

Ali, Usama

Umar, Muhammad

Abbas, Muzamal

Ali, Shafaqat

Qayyum, Mehtab

Naseem, Bilal

Mateen, Abdul

Singh, Tajinderpal

Singh, Simranjeet

Nazir, Muhammad Abubakr

Zaid, Mudassar

Jamil, Usama

Khan, Rehan

Alam, Absar

Mushtaq, Faisal

Ali, Adnan

Parkash, Jai

Singh, Ranjeet

Farooq, Muhammad

United Arab Emirates

Ali, Usama