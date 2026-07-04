Royals Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Royals

Chauhan, Virendra Pratap Singh

Kumar, G Bharath

N, Janarthanan

P, Surendiran

Reddy, Rajasekar

Sumanth, V Manga Satya

Sakthivel, Sabari

P, Murugan

Rajasegar, Sabari

Thakur, Nitesh

Babu, Kaladi Nagur

India

S, Karthigesan

V, Barani

G, Balaji

P, Praveen Kumar

J, Manikandan

Hajare, Prasanna

S, Magesh

Singh, Abhishek

Yadav, Ravi

India

Shafeequddin, Mohammed

SG, Jithu

G, Sunil Kumar

R, Kalidoss

Y, Abinesh

S, Jayaprakash

R, Ajay

Aravinddaraj, A

India

HR, Shishir

Prabagaran, Logesh

K, Sai Hariram

Anand, Bhanu