Sri Lanka Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Gimhani, Shashini

Sri lanka

Sewwandi, Rashmika

Sri lanka

Rathnayake, Umaya

Sri lanka

Sewwandi, Vihara

Sri lanka

Nanayakkara, Manudi

Sri lanka

Dissanayake, Dulanga

Sri lanka

Perera, Vidushika

Sri lanka

Senarathne, Nethmi

Sri lanka

Nisansala, Sumudu

Sri lanka

Vihanga, Dewmi

Sri lanka

Sanjana, Rishmi

Sri lanka

Shaini, Pamoda

Sri lanka

Sanethma, Dahami

Sri lanka

Kavindi, Sanjana

Sri lanka

Prabodha, Chamodi

Sri lanka

Hansika, Hiruni

Sri lanka

Balasuriya, Vimoksha

Sri lanka

Thilakarathna, Limansa

Sri lanka

Methsara, Pramudi

Sri lanka

Thennakoon, Danuli

Sri lanka

Induwari, Shehara

Sri lanka

Thalagune, Aseni

Sri lanka

Dissanayake, Daria

Isuranjali, Nethagi

Upeksha, Nethmi

Herath, Chamodi

Peiris, Umayangana

Jithara, Yeshali

Thennakoon, Shayani

Ayodhya, Mithali

Sri lanka