United Csalad Budapest Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

United Csalad Budapest

Subhash, Satyam

Ravindran, Vinoth

Hungary

Fontaine, Mark

Darapureddy, Ashrith

Murrell, Jack William

Ahmed, Kasir

Madhu, Sabbavarapu

Kanagaraj, Sellathurai

Meha, Saurabh

Abbas, Ghulam

Murugesan, Ajithkumar

Tyagi, Himanshu

Atif, Fasih

Ullah, Shakir

Gaikwad, Dheeraj

Gabhane, Khushal

Pattanaik, Anil

Farrell, Francis John

Khan, Taha

Rajendran, Ravichandran

India

Alam, Ahmad

Sankar, Kailash

Velmurugan, Ramesh

Baloch, Abdullah

Vlivarthi, Tejendra Varma

Vallurupalli, Jayanth

Boddu, Manohar

Hassan, Mueez Ul

Ali, Nawaz

Pakistan