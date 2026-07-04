Usg Chemnitz Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Usg Chemnitz

Basir, Abdul

Afghanistan

Soraganvi, Varun

India

Stanikzai, Abdulsamad

Germany

Ajikumar, Ananthu

India

Manoharan, Gopinath

India

Chougale, Akash

India

Reddy, Sahith

India

Shivalingegowda, Sandeep

India

Amarkheal, Saeedullah

Afghanistan

Sahni, Abhishek

India

Mohammad, Gulkhan Niaz

Afghanistan

Ebadullah, Momand

Afghanistan

Singh, Dhanju Amrit Pal

India

Adiraju, Anurag

India

Udayan, Sangeeth

India

Nambusubramaniyan, Saranraj

India

Suleman, Muhammad

Pakistan

Raju, Eldhose

Aminullah, Sahil

Yarravarapu, Yashwanth Sai

Vincent, Willis Francis

Gulamidean, Meaikeal

Jalalzai, Edrees

Granagha, Alikhil

Shah, Faisal

Oman