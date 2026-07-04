Follow us
Basir, Abdul
Afghanistan
Soraganvi, Varun
India
Stanikzai, Abdulsamad
Germany
Ajikumar, Ananthu
Manoharan, Gopinath
Chougale, Akash
Reddy, Sahith
Shivalingegowda, Sandeep
Amarkheal, Saeedullah
Sahni, Abhishek
Mohammad, Gulkhan Niaz
Ebadullah, Momand
Singh, Dhanju Amrit Pal
Adiraju, Anurag
Udayan, Sangeeth
Nambusubramaniyan, Saranraj
Suleman, Muhammad
Pakistan
Raju, Eldhose
Aminullah, Sahil
Yarravarapu, Yashwanth Sai
Vincent, Willis Francis
Gulamidean, Meaikeal
Jalalzai, Edrees
Granagha, Alikhil
Shah, Faisal
Oman