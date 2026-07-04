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Glasgow, Jannillea
Saint Vincent and the Grenadines
James, Zaida
Saint Lucia
Fontaine, Earnisha
Dominica
Jean, Abini St
Grimmond, Realeanna
Guyana
Munisar, Ashmini
Samaroo, Shalini
Trinidad and Tobago
Sawh, Shunelle
Ramnath, Samara
Mitchell, KD Jazz
Joseph, Djenaba
Holder, Trishan
Barbados
Cumberbatch, NaiJanni
Callender, Asabi
Claxton, Jahzara
Saint Kitts and Nevis
Wilmot, Kate
Jamaica
Scott, Lena
Cassar, Kenika
Gilbert, Amiah
Deane, Erin
Harricharan, Brianna
Bryce, Abigail
Hardat, Trisha
Creese, Denella
Ramtahal, Amrita
Ross, Selena
Sutherland, Kristen
Weekes, Aaliyah