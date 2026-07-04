West Indies Cricket Team Players

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West Indies

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Fontaine, Earnisha

Dominica

Jean, Abini St

Dominica

Grimmond, Realeanna

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Samaroo, Shalini

Trinidad and Tobago

Sawh, Shunelle

Trinidad and Tobago

Ramnath, Samara

Trinidad and Tobago

Mitchell, KD Jazz

Trinidad and Tobago

Joseph, Djenaba

Trinidad and Tobago

Holder, Trishan

Barbados

Cumberbatch, NaiJanni

Barbados

Callender, Asabi

Barbados

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis

Wilmot, Kate

Jamaica

Scott, Lena

Jamaica

Cassar, Kenika

Trinidad and Tobago

Gilbert, Amiah

Saint Vincent and the Grenadines

Deane, Erin

Barbados

Harricharan, Brianna

Trinidad and Tobago

Bryce, Abigail

Jamaica

Hardat, Trisha

Guyana

Creese, Denella

Saint Vincent and the Grenadines

Ramtahal, Amrita

Trinidad and Tobago

Ross, Selena

Saint Vincent and the Grenadines

Sutherland, Kristen

Jamaica

Weekes, Aaliyah

Saint Kitts and Nevis