Djenaba Faith Allison Joseph

Djenaba Faith Allison Joseph

batsman

Full name:Djenaba Faith Allison Joseph
Nationality:Trinidad and Tobago

Teams

2025 Teams

Barbados Royals Women

West Indies Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches65
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches65
Innings65
Not outs00
Runs2840
Balls Faced7486
Avg4.668
SR37.8346.51
Fours22
Fifties00
Sixies01
Highest1117
Hundreds00

Another Players

James, Zaida

James, Zaida

Lewis, Gaby

Lewis, Gaby

Boyce, Reniece

Boyce, Reniece

Fletcher, Afy

Fletcher, Afy

Munisar, Ashmini

Munisar, Ashmini

Nation, Chedean

Nation, Chedean

Fraser, Cherry Ann

Fraser, Cherry Ann

Knight, Kyshona

Knight, Kyshona

Kapp, Marizanne

Kapp, Marizanne

Henry, Chinelle

Henry, Chinelle