Djenaba Faith Allison Joseph
batsman
|Full name:
|Djenaba Faith Allison Joseph
|Nationality:
|Trinidad and Tobago
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|6
|5
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|6
|5
|Innings
|6
|5
|Not outs
|0
|0
|Runs
|28
|40
|Balls Faced
|74
|86
|Avg
|4.66
|8
|SR
|37.83
|46.51
|Fours
|2
|2
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|Highest
|11
|17
|Hundreds
|0
|0