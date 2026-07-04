Wettingen Cricket Team Players

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Wettingen

Thangavadivel, Nareshkumar

Switzerland

Nagendran, Kanthaseelan

Akhtar, Muhammad

Yogenthiran, Perinpam

Sharifzai, Qaium

Sibratullah, Pacha

Selvanayagam, Thivagaran

Manikkavasakar, Nirojan

Santhirasekeram, Gushalavan

Switzerland

Raveendran, Elankeeran

Switzerland

Chakari, Mahbobullah

Haleem, Abedurahman

Hashimi, Enamullah

Sakeena, Manzoor Chandrahasan

Momand, Mujeeb

Yogarasa, Sutharsan

Jha, Deepak Kumar

Marofkhil, Lalgul

Vasim, Mohamed

Najeh, Naibulleh

Manikkavasakar, Nithusan

Robert, Kanagan Vincent

Kumarakulasingam, Sarujan