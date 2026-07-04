Follow us
Diyon, Johnson
Ahmad, Shariz
Netherlands
Ahmad, Hassan
Italy
Nazir, Faheem
Switzerland
Ali, Hasan
Gupta, Ankit
Mahmood, Osama
Lakkaraju, Asvin
Niazi, Khalid
Pakistan
Tariq, Idrees Muhammad
Thanabalasingham, Tharanitharan
Khan, Arbab
Nazir, Azeem
Khawaja, Waqas
Memon, Khawer
Zabiullah, Qateel
Sikandari, Samiullah
Danesh, Jawed
Rahmani, Amjad
Amarkhel, Ziaullah
Mumazai, Nasratullah
Rahmani, Amjad Ahmad
Dargai, Ikramullah
Chaudhry, Qasim
Goul, Saifullah
Afghanistan
Jatoi, Miskeen
Dargai, Noorullah
Tharmarajah, Gajenthiran
Bhat, Musadiq Ahmad
Baig, Ammar Ahmed
Ahmadzai, Habib Rahman
Gangadharan, Anoop
Sarwari, Sheraz