Zurich Nomads Cc Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Zurich Nomads Cc

Diyon, Johnson

Ahmad, Shariz

Netherlands

Ahmad, Hassan

Italy

Nazir, Faheem

Switzerland

Ali, Hasan

Italy

Gupta, Ankit

Mahmood, Osama

Switzerland

Lakkaraju, Asvin

Niazi, Khalid

Pakistan

Tariq, Idrees Muhammad

Thanabalasingham, Tharanitharan

Switzerland

Khan, Arbab

Nazir, Azeem

Khawaja, Waqas

Memon, Khawer

Zabiullah, Qateel

Sikandari, Samiullah

Danesh, Jawed

Rahmani, Amjad

Amarkhel, Ziaullah

Mumazai, Nasratullah

Rahmani, Amjad Ahmad

Dargai, Ikramullah

Chaudhry, Qasim

Italy

Goul, Saifullah

Afghanistan

Jatoi, Miskeen

Dargai, Noorullah

Tharmarajah, Gajenthiran

Bhat, Musadiq Ahmad

Baig, Ammar Ahmed

Ahmadzai, Habib Rahman

Gangadharan, Anoop

Switzerland

Sarwari, Sheraz

Switzerland