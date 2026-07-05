Thatikonda Vamsi Krishna

Thatikonda Vamsi Krishna

wicket keeper

Full name:Thatikonda Vamsi Krishna
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2025 Teams

Andhra

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1142
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1142
Innings1531
Not outs410
Runs267170
Balls Faced465252
Avg24.278.50
SR57.41680
Fours3300
Fifties000
Sixies210
Highest3480
Hundreds000

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