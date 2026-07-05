Thatikonda Vamsi Krishna
wicket keeper
|Full name:
|Thatikonda Vamsi Krishna
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|4
|2
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|4
|2
|Innings
|15
|3
|1
|Not outs
|4
|1
|0
|Runs
|267
|17
|0
|Balls Faced
|465
|25
|2
|Avg
|24.27
|8.5
|0
|SR
|57.41
|68
|0
|Fours
|33
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|1
|0
|Highest
|34
|8
|0
|Hundreds
|0
|0
|0