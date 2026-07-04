U19 ODI Series Bangladesh vs Afghanistan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 ODI Series Bangladesh vs Afghanistan

Uzzaman, Md. Rafi

Bangladesh

Emon, Md. lqbal Hossain

Bangladesh

Shahria-Al-Amin, Md

Bangladesh

Tamin, Azizul Hakim

Bangladesh

Zadran, Wahidullah

Afghanistan

Abrar, Zawad

Bangladesh

Ibrahimzai, Barakatullah

Afghanistan

Khan, Mahboob

Afghanistan

Mia khil, Azizullah

Afghanistan

Amiri, Nazifullah

Afghanistan

Aziz, Abdul

Afghanistan

Stanikzai, Khatir

Afghanistan

Zadran, Hafeez

Afghanistan

Niazai, Uzairullah

Afghanistan

Omarzai, Nooristani

Afghanistan

Ahmadzai, Khalid

Afghanistan

Khan Ahmadzai, Salam

Afghanistan

Shinozada, Faisal

Afghanistan

Shaheen, Zaitullah

Afghanistan

Siddiki Aleen, Kalam

Bangladesh

Ahmed, Shahriar

Bangladesh

Hossan, Rizan

Bangladesh

Abdullah, Md

Bangladesh

Ratul, Samiun Basir

Bangladesh

Islam, Saad

Bangladesh

Beg, Rifat

Bangladesh

Faysal, Farid Hasan

Bangladesh

Islam, Shadhin

Bangladesh

Sarkar, Debasish

Sobuj, Md

Rahim, Abdur

Razin, Saad

Bangladesh

Fahad, Al

Bangladesh

Ahmadzai, Faisal Khan

Afghanistan

Sadat, Osman

Afghanistan

Arab, Roohullah

Afghanistan