Faisal Khan Ahmadzai

Faisal Khan Ahmadzai

all rounder

Full name:Faisal Khan Ahmadzai
Nationality:Afghanistan

Teams

2026 Teams

Afghanistan

Mi New York

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches6
Innings10
Overs114.0
Balls-
Maidens19
Runs411
Wickets11
Avg37.36
SR62.18
Eco3.6
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches6
Innings10
Not outs2
Runs87
Balls Faced195
Avg10.87
SR44.61
Fours9
Fifties0
Sixies2
Highest48
Hundreds0

Faisal Khan Ahmadzai Schedule & Results

Major League Cricket

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

ResultSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

105

NEW

NEW

104

ResultMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

143

SAN

SAN

146

ResultMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

179

SEA

SEA

(18 ov.) 157/4

ResultMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

187

WAS

WAS

(17 ov.) 183/5

Another Players

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