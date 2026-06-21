Faisal Khan Ahmadzai

Major League Cricket
Washington Freedom vs Mi New York
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
245
NEW
215
Texas Super Kings vs Mi New York
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
158
NEW
162
Mi New York vs Texas Super Kings
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
127
TEX
(8 ov.) 56/1
Mi New York vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
144
LOS
(6 ov.) 53/1
Seattle Orcas vs Mi New York
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
127
NEW
132
Los Angeles Knight Riders vs Mi New York
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
165
NEW
168
San Francisco Unicorns vs Mi New York
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
105
NEW
104
Mi New York vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
143
SAN
146
Mi New York vs Seattle Orcas
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
179
SEA
(18 ov.) 157/4
Mi New York vs Washington Freedom
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
187
WAS
(17 ov.) 183/5
Washington Freedom vs Mi New York
Major League Cricket
Fairfax, VA
WAS
270
NEW
266