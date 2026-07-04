U19 ODI Series South Africa vs India Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 ODI Series South Africa vs India

Suryavanshi, Vaibhav

India

Ambrish, RS

India

Enaan, Mohamed

India

Kundu, Abhigyan

India

Pangalia, Harvansh

India

Patel, Khilan

India

Patel, Henil

India

Kumar, Rahul

India

Chouhan, Kanishk

India

D, Deepesh

India

Schalkwyk, Jorich Van

South africa

Bulbulia, Muhammed

South africa

Manack, Armaan

South Africa

Bosman, Daniel

South Africa

James, Paul

South Africa

Mbatha, Bandile

South Africa

Botha, Corne

South Africa

Basson, JJ

South Africa

Majola, Buyanda

South Africa

Rowles, Jason

South Africa

Lagadien, Adnaan

South Africa

Kitshini, Enathi

South Africa

Soni, Ntando

South africa

Mohan, Udhav

India

Trivedi, Vedant

India

Kumar, Kishan

India

George, Aaron

India

Gohil, Yuvraj

India

Phahlamohlaka, Lethabo

South africa

Michael Kruiskamp

South africa