Kanishk Chouhan

Kanishk Chouhan

Full name:Kanishk Chouhan
Nationality:India

Teams

2026 Teams

India

Royal Challengers Bengaluru

Kanishk Chouhan Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

Another Players

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Mahajan, Innesh

Mahajan, Innesh

Tiwari, Naman

Tiwari, Naman

Jaiswal, Yashasvi

Jaiswal, Yashasvi

Deep, Akash

Deep, Akash

Patel, Rudra Mayur

Patel, Rudra Mayur

Khan, Salman Faruk

Khan, Salman Faruk

Chahar, Rahul

Chahar, Rahul

Topley, Reece

Topley, Reece

Saharan, Uday

Saharan, Uday