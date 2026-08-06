RS Ambrish

RS Ambrish

Full name:RS Ambrish
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

India

Lyca Kovai Kings

Tamil Nadu

RS Ambrish Schedule & Results

Tamil Nadu Premier League

Another Players

Tanwar, Abhishek

Tanwar, Abhishek

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Khan, Adnan

Khan, Adnan

Mahajan, Innesh

Mahajan, Innesh

Dhaliwal, Sohraab

Dhaliwal, Sohraab

Sachin, B

Sachin, B

Tiwari, Naman

Tiwari, Naman

Aparajith, Baba

Aparajith, Baba

Nishanth, C Hari

Nishanth, C Hari

Chakravarthy, Varun

Chakravarthy, Varun