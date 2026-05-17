Vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi

Full name:Vaibhav Suryavanshi
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Bihar

India

India

Rajasthan Royals

Vaibhav Suryavanshi Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Rajasthan Royals

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

197

RR

RR

193

ResultRajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

LSG

LSG

220

ResultMumbai Indians vs Rajasthan Royals

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

175

RR

RR

205

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

T20 Series Ireland vs India

ResultIreland vs India

Ireland vs India

T20 Series Ireland vs India

Civil Service Cricket Club, Belfast

IRL

IRL

182

IND

IND

148

ResultIreland vs India

Ireland vs India

T20 Series Ireland vs India

Civil Service Cricket Club, Belfast

IRL

IRL

154

IND

IND

153

T20 Series England vs India

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

IND

IND

189

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

ENG

ENG

191

IND

IND

190

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

201

IND

IND

76

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

County Ground, Bristol

ENG

ENG

159

IND

IND

158

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

257

IND

IND

201

T20 Series Zimbabwe vs India

ResultZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

125

IND

IND

126

ResultZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

129

IND

IND

219

ResultZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

157

IND

IND

192

Vaibhav Suryavanshi News

View all

For those who are ready to get to know cricketer Vaibhav Suryavanshi, we have prepared the latest news about him: which tournaments he plans to participate in, the results of matches already played, and what helps him achieve them.

Reason Behind Vaibhav Sooryavanshis Vice-Captaincy Revealed by East Zone

Reason Behind Vaibhav Sooryavanshis Vice-Captaincy Revealed by East Zone

Vaibhav Sooryavanshi has been appointed the vice-captain of East Zone. Being aged just 15, he has been handed a big opportunity to be a leader, which has also raised questions. Amidst this, the selector of East Zone has talked about the actual reason why they decided to do the same.

Vaibhav Suryavanshi06:08 PM, 30 July, 2026

Harsha Bhogle Makes Big Remark on Vaibhav Sooryavanshi's Vice-Captaincy Role

Vaibhav Suryavanshi03:34 PM, 24 July, 2026

Vaibhav Sooryavanshi Creates New T20I Record for India

Vaibhav Suryavanshi07:27 PM, 21 July, 2026

Sikandar Raza Sends Strong Message in Support of Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Suryavanshi04:23 PM, 19 July, 2026

India Begin Zimbabwe Tour as Squad Departs for T20I Series

International career

Vaibhav Suryavanshi, born on 27 March 2011, is a promising Indian cricketer. He plays for Bihar and Rajasthan Royals. He is a left-handed batsman who started his career at a very young age.

Key Moments in Vaibhav Suryavanshi's International Career:

  • 2023: Suryavanshi played for India B Under-19 in a quadrangular series. He scored 177 runs in six innings, which included two half-centuries.
  • September 2024: He made his debut for India Under-19 against Australia Under-19. He scored 104 runs, with a 58-ball century, the fastest debut century for India Under-19. This was also the second-fastest century in Under-19 international cricket.
  • 2024: During the ACC Under-19 Asia Cup, he scored 76 runs from 46 balls against UAE Under-19. In the semi-final against Sri Lanka, he scored 67 runs off 36 balls.

Indian Premier League

Vaibhav Suryavanshi, just 13 years old, became the youngest player ever to be included in the IPL 2025 Auction shortlist. His performances in youth cricket caught the attention of IPL teams, leading to his selection.

Vaibhav Suryavanshi’s IPL Team Participation:

Year

Team

Price

Position

Details

2025

Rajasthan Royals

₹1.1 Crore

Batsman

He was picked after a bidding competition with Delhi Capitals. Rajasthan won the bid for ₹1.1 crore.

In the 2025 IPL season, Vaibhav Suryavanshi joined Rajasthan Royals. The bidding war for him was between Rajasthan Royals and Delhi Capitals, with Rajasthan eventually securing him for ₹1.1 crore. He will play as a batsman for the team.

Records and achievements

Vaibhav Suryavanshi has set many records and achieved significant milestones at a very young age. His journey through cricket has been full of notable accomplishments.

Records and Achievements:

  • January 2024: Debuted for Bihar in the Ranji Trophy at just 12 years and 284 days old, becoming the youngest player in the tournament's history.
  • December 2024: Became the youngest player to feature in a List-A match. He played for Bihar in the Vijay Hazare Trophy against Madhya Pradesh at the age of 13 years and 269 days.
  • November 2024: Signed with Rajasthan Royals for the IPL at the age of 13, breaking the record for the youngest player to join the league.
  • 2025 IPL Season: At 13 years old, Suryavanshi played in the IPL for Rajasthan Royals, making him the youngest player ever to compete in the tournament.
  • September 2024: Debuted for India Under-19 in a match against Australia in Chennai. He scored a century off 58 balls, the fastest century by an Indian in youth international cricket.
  • 2024 ACC Under-19 Asia Cup: Played a key role in India’s journey to the final. He scored two crucial innings: 76 runs against UAE and 67 runs against Sri Lanka in the semi-final.

Personal Life of Vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi's personal life reflects the strong support he receives from his family, especially his father, despite the many challenges they have faced along the way. Here is a closer look at different aspects of his life.

Family

Vaibhav’s father, Sanjiv Suryavanshi, is from Motipur village near Samastipur in Bihar. He has always been Vaibhav’s biggest supporter. Sanjiv sold the family’s land to fund his son’s cricket training. He is proud of Vaibhav’s accomplishments, despite the financial difficulties the family faces. Information about Vaibhav’s mother and siblings is not available.

Finance and Wealth

Vaibhav's family has sacrificed a lot to support his cricket career. Sanjiv sold the family land to ensure his son could continue his cricket training. Although the family struggles financially, they hope Vaibhav’s selection for the IPL will improve their situation.

House and Cars

There is no public information available about Vaibhav’s house or car collection.

Scandals

In December 2024, Vaibhav Suryavanshi became part of a controversy regarding his age. Former Pakistani cricketer Junaid Khan questioned his age after Vaibhav’s excellent performance in the U-19 Asia Cup, where he scored 67 runs from 36 balls against Sri Lanka, setting a tournament record. Some rumors claimed that Vaibhav was 15 years old, not 13. However, Vaibhav’s father, Sanjiv, denied the rumors, stating that Vaibhav had taken a bone test at the age of 8.5, which confirmed his age. Sanjiv also mentioned that if needed, Vaibhav could take another test.

Fans

Vaibhav has not focused much on building a fan base or being active on social media. His focus remains on his game. Despite this, his performances in tournaments like the U-19 Asia Cup have gained attention from cricket fans. Media coverage has brought more attention to him, and it is expected that his following will grow over time.

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Kumar, Babul

Kumar, Babul

Sran, Barinder

Sran, Barinder

Jadeja, Ravindra

Jadeja, Ravindra

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Yadav, Amod Kamal

Yadav, Amod Kamal

Parmar, Anujit

Parmar, Anujit

Singh, Sachin Kumar

Singh, Sachin Kumar

Singh, Paramjit

Singh, Paramjit

Mahajan, Innesh

Mahajan, Innesh