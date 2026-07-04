U19 T20 Australia Tri-Series, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 T20 Australia Tri-Series, Women

Gimhani, Shashini

Sri lanka

Johnson, Trudy

England

O'Neill, Eve

England

Williamson, Tegan

Australia

Kavindi, Sanjana

Sri lanka

Prabodha, Chamodi

Sri lanka

Balasuriya, Vimoksha

Sri lanka

Thilakarathna, Limansa

Sri lanka

Thalagune, Aseni

Sri lanka

Andrews, Maria

England

Reddy, Prarthana

Willis, Bea

Adams, Mollie

Jeer, Genevieve

Gillgrass, Bryony

England

Beech, Sophie

Oliver, Amelia

Aery, Ira

Australia

Barwick, Mia

Australia

Stafford, Ayaka Kato

Japan

Sonter, Chelsea

Drury, Ava

Australia

Powell, Emily

Australia

Baird, Eva

Australia

Panelli, Indira

Australia

Julien, Shiloh

Australia

SueSee, Filippa

Johnson, Ayla

Dermody, Alyssa

Mavros, Aurora

Badge, Diya

Bristowe, Eliza

Cunliffe, Olivia

Patil, Shristi

Thaker, Clara

Weerappuli, Venus

Dissanayake, Daria

Isuranjali, Nethagi

Upeksha, Nethmi

Herath, Chamodi

Peiris, Umayangana

Jithara, Yeshali

Tennakoon, Malisha

England

Thennakoon, Shayani