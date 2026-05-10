Bea Willis

Bea Willis

Full name:Bea Willis

Teams

2026 Teams

England Women

Gloucestershire Women

Somerset Women

Bea Willis Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Anderson, Ellie

Anderson, Ellie

Macdonald-Ga, Ryana

Macdonald-Ga, Ryana

Norgrove, Abigale

Norgrove, Abigale

Taylor, Mary

Taylor, Mary

Smale, Seren

Smale, Seren

Pavely, Charis

Pavely, Charis

Holland, Niamh

Holland, Niamh

Groves, Josie

Groves, Josie

Baker, Hannah

Baker, Hannah

Ward, Maddie

Ward, Maddie