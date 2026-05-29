Venus Weerappuli

T20 Blast, Women
Lancashire Thunder vs Somerset
T20 Blast, Women
LAT
138
SOM
137
Essex vs Lancashire Thunder
T20 Blast, Women
ESS
132
LAT
128
The Blaze vs Lancashire Thunder
T20 Blast, Women
BLA
135
LAT
120
Lancashire Thunder vs Hampshire
T20 Blast, Women
LAT
130
HAM
133
Lancashire Thunder vs Warwickshire
T20 Blast, Women
LAT
159
WAR
160
Yorkshire vs Lancashire Thunder
T20 Blast, Women
YOR
160
LAT
163
Durham vs Lancashire Thunder
T20 Blast, Women
DUR
80
LAT
79
Hampshire vs Lancashire Thunder
T20 Blast, Women
HAM
135
LAT
131
Lancashire Thunder vs Yorkshire
T20 Blast, Women
LAT
133
YOR
162
Lancashire Thunder vs Durham
T20 Blast, Women
LAT
135
DUR
132