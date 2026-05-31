Maria Andrews

Maria Andrews

Full name:Maria Andrews
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Derbyshire Falcons Women

England Women

The Blaze Women

Maria Andrews Schedule & Results

T20 Blast, Women

One-Day Cup, Women

Another Players

Atapattu, Chamari

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McCarthy, Cassidy

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Gordon, Kirstie

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Knowling-Davies, Rhiannon

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Beaumont, Tammy

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Graves, Teresa

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Bryce, Sarah

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Perry, Ellyse

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Groves, Josie

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de Klerk, Nadine

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