Viliame Matai Waqavakatoga

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Fiji vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
48
VAN
169
Japan vs Fiji
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74
Fiji vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
140
KOR
141
Fiji vs Philippines
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
116
PHI
117
Fiji vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
107
KOR
109
Fiji vs Philippines
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
136
PHI
141