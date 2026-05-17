Match details Fiji vs Korea Republic T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 17.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
|Date:
|Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, May 17, 2026 01:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Fiji Squad
Korea Republic Squad
|Players
|Bench
|Broomfield Aiden, Dilruksha, Khalid Areeb, Kuldeep Gujar, Lal Amir, Maduranga Sameera, Muhammad Nadeem, Parsons Alex, Parsons Hyeon, Pitabeddara Sameera, Ranasinghe Chamith, Sagheer Ahmad, Venusara Daham, Woo Jeon Hyun
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet