Match details Fiji vs Korea Republic T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 17.05.2026

T20i

FIJ
FIJ

107

KOR
KOR

109

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 17, 2026 01:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Fiji Squad

Players
BenchAcawei Noa, Baleicikoibia Josaia, Beitaki Metuisela, Dakainivanua Peni, Gauna Ledua, Jikoibure Taleivuli, Tabuisulu Siteri, Tayaga Kitione, Tikotikoca Manase, Tupou Seru Marutu, Veiqravi Vilisoni, Vuniwaqa Peni Volavola, Waqabaca Savenaca, Waqavakatoga Viliame Matai

Korea Republic Squad

Players
BenchBroomfield Aiden, Dilruksha, Khalid Areeb, Kuldeep Gujar, Lal Amir, Maduranga Sameera, Muhammad Nadeem, Parsons Alex, Parsons Hyeon, Pitabeddara Sameera, Ranasinghe Chamith, Sagheer Ahmad, Venusara Daham, Woo Jeon Hyun

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet