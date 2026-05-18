Match details Fiji vs Philippines T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 18.05.2026

T20i

FIJ
FIJ

136

PHI
PHI

141

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, May 18, 2026 05:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Fiji Squad

Players
BenchAcawei Noa, Baleicikoibia Josaia, Beitaki Metuisela, Dakainivanua Peni, Gauna Ledua, Jikoibure Taleivuli, Tabuisulu Siteri, Tayaga Kitione, Tikotikoca Manase, Tupou Seru Marutu, Veiqravi Vilisoni, Vuniwaqa Peni Volavola, Waqabaca Savenaca, Waqavakatoga Viliame Matai

Philippines Squad

Players
BenchChohan Gurbhupinder, Doal Mark, Doctora Josef, Donovan Andrew, Hill Jonathan, Khurana Kshitij, Lukies Kepler, Mohammed Huzaifa, Samra Arshdeep Singh, Singh Kulwinderjit, Singh Surinder, Smith Daniel Christopher, Stamp Christopher, Tanner Nivek, Tuffin Jonathon, Tyler Henry Ernest Roy

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet