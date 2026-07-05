Yara Sandeep
batsman
|Full name:
|Yara Sandeep
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|Matches
|3
|Innings
|3
|Overs
|34.0
|Balls
|-
|Maidens
|4
|Runs
|84
|Wickets
|3
|Avg
|28
|SR
|68
|Eco
|2.47
|BB
|2
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
Batting
|League
|First class
|Matches
|3
|Innings
|5
|Not outs
|1
|Runs
|113
|Balls Faced
|263
|Avg
|28.25
|SR
|42.96
|Fours
|12
|Fifties
|0
|Sixies
|2
|Highest
|43
|Hundreds
|0