Yara Sandeep

Yara Sandeep

batsman

Full name:Yara Sandeep
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Andhra

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches3
Innings3
Overs34.0
Balls-
Maidens4
Runs84
Wickets3
Avg28
SR68
Eco2.47
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches3
Innings5
Not outs1
Runs113
Balls Faced263
Avg28.25
SR42.96
Fours12
Fifties0
Sixies2
Highest43
Hundreds0

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