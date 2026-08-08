Yogesh Vijay Takawale
wicket keeper
|Full name:
|Yogesh Vijay Takawale
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|28
|39
|Innings
|4
|1
|0
|Overs
|18.0
|3.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|51
|13
|0
|Wickets
|1
|1
|0
|Avg
|51
|13
|0
|SR
|108
|18
|0
|Eco
|2.83
|4.33
|0
|BB
|1
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|38
|28
|39
|Innings
|62
|26
|33
|Not outs
|7
|2
|3
|Runs
|2294
|827
|741
|Balls Faced
|4440
|1111
|703
|Avg
|41.7
|34.45
|24.7
|SR
|51.66
|74.43
|105.4
|Fours
|250
|74
|70
|Fifties
|12
|3
|4
|Sixies
|32
|11
|20
|Highest
|212
|108
|89
|Hundreds
|5
|1
|0