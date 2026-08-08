Yogesh Vijay Takawale

Yogesh Vijay Takawale

wicket keeper

Full name:Yogesh Vijay Takawale
Nationality:India

Teams

2024 Teams

Manipal Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches382839
Innings410
Overs18.03.00
Balls---
Maidens100
Runs51130
Wickets110
Avg51130
SR108180
Eco2.834.330
BB110
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches382839
Innings622633
Not outs723
Runs2294827741
Balls Faced44401111703
Avg41.734.4524.7
SR51.6674.43105.4
Fours2507470
Fifties1234
Sixies321120
Highest21210889
Hundreds510

Another Players

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Tahir, Imran

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

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Sammy, Daren

White, David

White, David

Mpofu, Chris

Mpofu, Chris

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Uthappa, Robin

Singh, Harbhajan

Singh, Harbhajan

Khan, Imran

Khan, Imran

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Kumar, Praveen