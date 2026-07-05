Super 50 Cup, Women Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Barbados
BarbadosBARB		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Trinidad And Tobago Divas
Trinidad And Tobago DivasTRIT		31 JanDTRIT vs BARB List a Super 50 Cup, Women Results Score 31.01.2026
Jamaica
JamaicaJAM		29 JanDJAM vs BARB List a Super 50 Cup, Women Results Score 29.01.2026
Leeward Islands
Leeward IslandsLEE		27 JanDBARB vs LEE List a Super 50 Cup, Women Results Score 27.01.2026
Guyana
GuyanaGUYA		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Windward Islands
Windward IslandsWINI		31 JanDWINI vs GUYA List a Super 50 Cup, Women Results Score 31.01.2026
Trinidad And Tobago Divas
Trinidad And Tobago DivasTRIT		29 JanDGUYA vs TRIT List a Super 50 Cup, Women Results Score 29.01.2026
Jamaica
JamaicaJAM		27 JanDGUYA vs JAM List a Super 50 Cup, Women Results Score 27.01.2026
Jamaica
JamaicaJAM		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Leeward Islands
Leeward IslandsLEE		31 JanDLEE vs JAM List a Super 50 Cup, Women Results Score 31.01.2026
Barbados
BarbadosBARB		29 JanDJAM vs BARB List a Super 50 Cup, Women Results Score 29.01.2026
Guyana
GuyanaGUYA		27 JanDGUYA vs JAM List a Super 50 Cup, Women Results Score 27.01.2026
Leeward Islands
Leeward IslandsLEE		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Jamaica
JamaicaJAM		31 JanDLEE vs JAM List a Super 50 Cup, Women Results Score 31.01.2026
Windward Islands
Windward IslandsWINI		29 JanDWINI vs LEE List a Super 50 Cup, Women Results Score 29.01.2026
Barbados
BarbadosBARB		27 JanDBARB vs LEE List a Super 50 Cup, Women Results Score 27.01.2026
Trinidad And Tobago Divas
Trinidad And Tobago DivasTRIT		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Barbados
BarbadosBARB		31 JanDTRIT vs BARB List a Super 50 Cup, Women Results Score 31.01.2026
Guyana
GuyanaGUYA		29 JanDGUYA vs TRIT List a Super 50 Cup, Women Results Score 29.01.2026
Windward Islands
Windward IslandsWINI		27 JanDTRIT vs WINI List a Super 50 Cup, Women Results Score 27.01.2026
Windward Islands
Windward IslandsWINI		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Guyana
GuyanaGUYA		31 JanDWINI vs GUYA List a Super 50 Cup, Women Results Score 31.01.2026
Leeward Islands
Leeward IslandsLEE		29 JanDWINI vs LEE List a Super 50 Cup, Women Results Score 29.01.2026
Trinidad And Tobago Divas
Trinidad And Tobago DivasTRIT		27 JanDTRIT vs WINI List a Super 50 Cup, Women Results Score 27.01.2026

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