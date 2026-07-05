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Super 50 Cup, Women
Super 50 Cup, Women Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Barbados
BARB
3
0
0
3
0
0
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Trinidad And Tobago Divas
TRIT
31 Jan
D
TRIT vs BARB List a Super 50 Cup, Women Results Score 31.01.2026
Jamaica
JAM
29 Jan
D
JAM vs BARB List a Super 50 Cup, Women Results Score 29.01.2026
Leeward Islands
LEE
27 Jan
D
BARB vs LEE List a Super 50 Cup, Women Results Score 27.01.2026
Guyana
GUYA
3
0
0
3
0
0
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Windward Islands
WINI
31 Jan
D
WINI vs GUYA List a Super 50 Cup, Women Results Score 31.01.2026
Trinidad And Tobago Divas
TRIT
29 Jan
D
GUYA vs TRIT List a Super 50 Cup, Women Results Score 29.01.2026
Jamaica
JAM
27 Jan
D
GUYA vs JAM List a Super 50 Cup, Women Results Score 27.01.2026
Jamaica
JAM
3
0
0
3
0
0
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Leeward Islands
LEE
31 Jan
D
LEE vs JAM List a Super 50 Cup, Women Results Score 31.01.2026
Barbados
BARB
29 Jan
D
JAM vs BARB List a Super 50 Cup, Women Results Score 29.01.2026
Guyana
GUYA
27 Jan
D
GUYA vs JAM List a Super 50 Cup, Women Results Score 27.01.2026
Leeward Islands
LEE
3
0
0
3
0
0
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Jamaica
JAM
31 Jan
D
LEE vs JAM List a Super 50 Cup, Women Results Score 31.01.2026
Windward Islands
WINI
29 Jan
D
WINI vs LEE List a Super 50 Cup, Women Results Score 29.01.2026
Barbados
BARB
27 Jan
D
BARB vs LEE List a Super 50 Cup, Women Results Score 27.01.2026
Trinidad And Tobago Divas
TRIT
3
0
0
3
0
0
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Barbados
BARB
31 Jan
D
TRIT vs BARB List a Super 50 Cup, Women Results Score 31.01.2026
Guyana
GUYA
29 Jan
D
GUYA vs TRIT List a Super 50 Cup, Women Results Score 29.01.2026
Windward Islands
WINI
27 Jan
D
TRIT vs WINI List a Super 50 Cup, Women Results Score 27.01.2026
Windward Islands
WINI
3
0
0
3
0
0
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Guyana
GUYA
31 Jan
D
WINI vs GUYA List a Super 50 Cup, Women Results Score 31.01.2026
Leeward Islands
LEE
29 Jan
D
WINI vs LEE List a Super 50 Cup, Women Results Score 29.01.2026
Trinidad And Tobago Divas
TRIT
27 Jan
D
TRIT vs WINI List a Super 50 Cup, Women Results Score 27.01.2026
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