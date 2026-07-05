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2023 Players
Anisa Mohammed
Trinidad and Tobago
Britney Cooper
Djenaba Faith Allison Joseph
Karishma Ramharack
Kdjazz Reignluv Mitchell
Kirbyina Nasie Alexander
Lee-Ann Giselle Laureel Kirby
India
Reniece Boyce
Samara Ramnath
Selene O'Neil
Shalini Britney Samaroo
Shania Abdool
Shunelle Samantha Sawh
Steffie Soogrim
Super 50 Cup, Women 2023
Maiwand Defenders
Philippines
Vienna Danube
Barbados
Hindukush Strikers
Vienna Eagles
Cricketer Cc
Austrian Cricket Tigers
Junior Champions
Pak Riders Cc