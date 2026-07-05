Trinidad And Tobago Divas

Trinidad And Tobago Divas

Gender:Women

Players

2023 Players

Anisa Mohammed

Trinidad and Tobago

Britney Cooper

Trinidad and Tobago

Djenaba Faith Allison Joseph

Trinidad and Tobago

Karishma Ramharack

Trinidad and Tobago

Kdjazz Reignluv Mitchell

Trinidad and Tobago

Kirbyina Nasie Alexander

Lee-Ann Giselle Laureel Kirby

India

Reniece Boyce

Trinidad and Tobago

Samara Ramnath

Trinidad and Tobago

Selene O'Neil

Shalini Britney Samaroo

Trinidad and Tobago

Shania Abdool

Shunelle Samantha Sawh

Trinidad and Tobago

Steffie Soogrim

Statistics

Super 50 Cup, Women 2023

Matches Played4
Won3
Drawn0
Lost1
No result0

Another teams

Maiwand Defenders

Maiwand Defenders

Philippines

Philippines

Vienna Danube

Vienna Danube

Barbados

Barbados

Hindukush Strikers

Hindukush Strikers

Vienna Eagles

Vienna Eagles

Cricketer Cc

Cricketer Cc

Austrian Cricket Tigers

Austrian Cricket Tigers

Junior Champions

Junior Champions

Pak Riders Cc

Pak Riders Cc