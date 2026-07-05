ICC Champions Trophy Points Table
Group A
Group B
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
South AfricaSA
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|LWW
AustraliaAUS
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|LDW
EnglandENG
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|LLL
AfghanistanAFG
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|DWL
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
New ZealandNZ
|5
|3
|2
|0
|0
|6
|LWLWW
IndiaIND
|5
|5
|0
|0
|0
|10
|WWWWW
PakistanPAK
|3
|0
|2
|1
|0
|0
|DLL
BangladeshBAN
|3
|0
|2
|1
|0
|0
|DLL
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
South AfricaSA
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|LWW
AustraliaAUS
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|LDW
EnglandENG
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|LLL
AfghanistanAFG
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|DWL