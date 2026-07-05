ICC Champions Trophy Points Table

Group A

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
New Zealand
New ZealandNZ		532006LWLWW
OpponentDateResultMatch link
India
IndiaIND		09 MarLIND vs NZ Odi ICC Champions Trophy Results Score 09.03.2025
South Africa
South AfricaSA		05 MarWSA vs NZ Odi ICC Champions Trophy Results Score 05.03.2025
India
IndiaIND		02 MarLNZ vs IND Odi ICC Champions Trophy Results Score 02.03.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		24 FebWBAN vs NZ Odi ICC Champions Trophy Results Score 24.02.2025
Pakistan
PakistanPAK		19 FebWPAK vs NZ Odi ICC Champions Trophy Results Score 19.02.2025
India
IndiaIND		5500010WWWWW
OpponentDateResultMatch link
New Zealand
New ZealandNZ		09 MarWIND vs NZ Odi ICC Champions Trophy Results Score 09.03.2025
Australia
AustraliaAUS		04 MarWIND vs AUS Odi ICC Champions Trophy Results Score 04.03.2025
New Zealand
New ZealandNZ		02 MarWNZ vs IND Odi ICC Champions Trophy Results Score 02.03.2025
Pakistan
PakistanPAK		23 FebWPAK vs IND Odi ICC Champions Trophy Results Score 23.02.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		20 FebWBAN vs IND Odi ICC Champions Trophy Results Score 20.02.2025
Pakistan
PakistanPAK		302100DLL
OpponentDateResultMatch link
Bangladesh
BangladeshBAN		27 FebDPAK vs BAN Odi ICC Champions Trophy Results Score 27.02.2025
India
IndiaIND		23 FebLPAK vs IND Odi ICC Champions Trophy Results Score 23.02.2025
New Zealand
New ZealandNZ		19 FebLPAK vs NZ Odi ICC Champions Trophy Results Score 19.02.2025
Bangladesh
BangladeshBAN		302100DLL
OpponentDateResultMatch link
Pakistan
PakistanPAK		27 FebDPAK vs BAN Odi ICC Champions Trophy Results Score 27.02.2025
New Zealand
New ZealandNZ		24 FebLBAN vs NZ Odi ICC Champions Trophy Results Score 24.02.2025
India
IndiaIND		20 FebLBAN vs IND Odi ICC Champions Trophy Results Score 20.02.2025

Group B

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
South Africa
South AfricaSA		321004LWW
OpponentDateResultMatch link
New Zealand
New ZealandNZ		05 MarLSA vs NZ Odi ICC Champions Trophy Results Score 05.03.2025
England
EnglandENG		01 MarWSA vs ENG Odi ICC Champions Trophy Results Score 01.03.2025
Afghanistan
AfghanistanAFG		21 FebWAFG vs SA Odi ICC Champions Trophy Results Score 21.02.2025
Australia
AustraliaAUS		311102LDW
OpponentDateResultMatch link
India
IndiaIND		04 MarLIND vs AUS Odi ICC Champions Trophy Results Score 04.03.2025
Afghanistan
AfghanistanAFG		28 FebDAFG vs AUS Odi ICC Champions Trophy Results Score 28.02.2025
England
EnglandENG		22 FebWAUS vs ENG Odi ICC Champions Trophy Results Score 22.02.2025
England
EnglandENG		303000LLL
OpponentDateResultMatch link
South Africa
South AfricaSA		01 MarLSA vs ENG Odi ICC Champions Trophy Results Score 01.03.2025
Afghanistan
AfghanistanAFG		26 FebLAFG vs ENG Odi ICC Champions Trophy Results Score 26.02.2025
Australia
AustraliaAUS		22 FebLAUS vs ENG Odi ICC Champions Trophy Results Score 22.02.2025
Afghanistan
AfghanistanAFG		311102DWL
OpponentDateResultMatch link
Australia
AustraliaAUS		28 FebDAFG vs AUS Odi ICC Champions Trophy Results Score 28.02.2025
England
EnglandENG		26 FebWAFG vs ENG Odi ICC Champions Trophy Results Score 26.02.2025
South Africa
South AfricaSA		21 FebLAFG vs SA Odi ICC Champions Trophy Results Score 21.02.2025

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