ECS Italy, Milan Points Table 2026

|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
Brescia CcBREC
|12
|0
|0
|12
|0
|0
|DDDDD
Fresh TropicalFRET
|12
|0
|0
|12
|0
|0
|DDDDD
Jinnah BresciaJINB
|12
|0
|0
|12
|0
|0
|DDDDD
Kings XiKINXI
|12
|0
|0
|12
|0
|0
|DDDDD
AlbanoALB
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Bergamo Cricket ClubBER
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Cividate CcCIVC
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Cricket StarsCRIS
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Jcc BresciaJCCB
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Milan UnitedMUCC
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Trentino AquilaTREA
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD