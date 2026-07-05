ECS Italy, Milan Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Brescia Cc
Brescia CcBREC		12001200DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Fresh Tropical
Fresh TropicalFRET		05 MayDFRET vs BREC Test ECS Italy, Milan Results Score 05.05.2023
Jinnah Brescia
Jinnah BresciaJINB		05 MayDBREC vs JINB Test ECS Italy, Milan Results Score 05.05.2023
Jcc Brescia
Jcc BresciaJCCB		03 MayDBREC vs JCCB Test ECS Italy, Milan Results Score 03.05.2023
Cividate Cc
Cividate CcCIVC		03 MayDBREC vs CIVC Test ECS Italy, Milan Results Score 03.05.2023
Jinnah Brescia
Jinnah BresciaJINB		03 MayDBREC vs JINB Test ECS Italy, Milan Results Score 03.05.2023
Fresh Tropical
Fresh TropicalFRET		12001200DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Brescia Cc
Brescia CcBREC		05 MayDFRET vs BREC Test ECS Italy, Milan Results Score 05.05.2023
Kings Xi
Kings XiKINXI		05 MayDFRET vs KINXI Test ECS Italy, Milan Results Score 05.05.2023
Trentino Aquila
Trentino AquilaTREA		02 MayDFRET vs TREA Test ECS Italy, Milan Results Score 02.05.2023
Brescia Cc
Brescia CcBREC		30 AprDFRET vs BREC Test ECS Italy, Milan Results Score 30.04.2023
Bergamo Cricket Club
Bergamo Cricket ClubBER		30 AprDFRET vs BER Test ECS Italy, Milan Results Score 30.04.2023
Jinnah Brescia
Jinnah BresciaJINB		12001200DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Kings Xi
Kings XiKINXI		05 MayDKINXI vs JINB Test ECS Italy, Milan Results Score 05.05.2023
Brescia Cc
Brescia CcBREC		05 MayDBREC vs JINB Test ECS Italy, Milan Results Score 05.05.2023
Milan United
Milan UnitedMUCC		03 MayDJINB vs MUCC Test ECS Italy, Milan Results Score 03.05.2023
Brescia Cc
Brescia CcBREC		03 MayDBREC vs JINB Test ECS Italy, Milan Results Score 03.05.2023
Kings Xi
Kings XiKINXI		01 MayDJINB vs KINXI Test ECS Italy, Milan Results Score 01.05.2023
Kings Xi
Kings XiKINXI		12001200DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Jinnah Brescia
Jinnah BresciaJINB		05 MayDKINXI vs JINB Test ECS Italy, Milan Results Score 05.05.2023
Fresh Tropical
Fresh TropicalFRET		05 MayDFRET vs KINXI Test ECS Italy, Milan Results Score 05.05.2023
Bergamo Cricket Club
Bergamo Cricket ClubBER		04 MayDBER vs KINXI Test ECS Italy, Milan Results Score 04.05.2023
Albano
AlbanoALB		04 MayDALB vs KINXI Test ECS Italy, Milan Results Score 04.05.2023
Jinnah Brescia
Jinnah BresciaJINB		01 MayDJINB vs KINXI Test ECS Italy, Milan Results Score 01.05.2023
Albano
AlbanoALB		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Milan United
Milan UnitedMUCC		04 MayDALB vs MUCC Test ECS Italy, Milan Results Score 04.05.2023
Cricket Stars
Cricket StarsCRIS		04 MayDALB vs CRIS Test ECS Italy, Milan Results Score 04.05.2023
Kings Xi
Kings XiKINXI		04 MayDALB vs KINXI Test ECS Italy, Milan Results Score 04.05.2023
Brescia Cc
Brescia CcBREC		30 AprDALB vs BREC Test ECS Italy, Milan Results Score 30.04.2023
Trentino Aquila
Trentino AquilaTREA		30 AprDALB vs TREA Test ECS Italy, Milan Results Score 30.04.2023
Bergamo Cricket Club
Bergamo Cricket ClubBER		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Kings Xi
Kings XiKINXI		04 MayDBER vs KINXI Test ECS Italy, Milan Results Score 04.05.2023
Jcc Brescia
Jcc BresciaJCCB		02 MayDJCCB vs BER Test ECS Italy, Milan Results Score 02.05.2023
Milan United
Milan UnitedMUCC		02 MayDMUCC vs BER Test ECS Italy, Milan Results Score 02.05.2023
Trentino Aquila
Trentino AquilaTREA		30 AprDBER vs TREA Test ECS Italy, Milan Results Score 30.04.2023
Fresh Tropical
Fresh TropicalFRET		30 AprDFRET vs BER Test ECS Italy, Milan Results Score 30.04.2023
Cividate Cc
Cividate CcCIVC		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Trentino Aquila
Trentino AquilaTREA		03 MayDCIVC vs TREA Test ECS Italy, Milan Results Score 03.05.2023
Brescia Cc
Brescia CcBREC		03 MayDBREC vs CIVC Test ECS Italy, Milan Results Score 03.05.2023
Cricket Stars
Cricket StarsCRIS		29 AprDCRIS vs CIVC Test ECS Italy, Milan Results Score 29.04.2023
Fresh Tropical
Fresh TropicalFRET		29 AprDFRET vs CIVC Test ECS Italy, Milan Results Score 29.04.2023
Jcc Brescia
Jcc BresciaJCCB		29 AprDJCCB vs CIVC Test ECS Italy, Milan Results Score 29.04.2023
Cricket Stars
Cricket StarsCRIS		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Milan United
Milan UnitedMUCC		04 MayDMUCC vs CRIS Test ECS Italy, Milan Results Score 04.05.2023
Albano
AlbanoALB		04 MayDALB vs CRIS Test ECS Italy, Milan Results Score 04.05.2023
Kings Xi
Kings XiKINXI		01 MayDCRIS vs KINXI Test ECS Italy, Milan Results Score 01.05.2023
Jinnah Brescia
Jinnah BresciaJINB		01 MayDJINB vs CRIS Test ECS Italy, Milan Results Score 01.05.2023
Cividate Cc
Cividate CcCIVC		29 AprDCRIS vs CIVC Test ECS Italy, Milan Results Score 29.04.2023
Jcc Brescia
Jcc BresciaJCCB		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Brescia Cc
Brescia CcBREC		03 MayDBREC vs JCCB Test ECS Italy, Milan Results Score 03.05.2023
Bergamo Cricket Club
Bergamo Cricket ClubBER		02 MayDJCCB vs BER Test ECS Italy, Milan Results Score 02.05.2023
Trentino Aquila
Trentino AquilaTREA		02 MayDTREA vs JCCB Test ECS Italy, Milan Results Score 02.05.2023
Cividate Cc
Cividate CcCIVC		29 AprDJCCB vs CIVC Test ECS Italy, Milan Results Score 29.04.2023
Cricket Stars
Cricket StarsCRIS		29 AprDCRIS vs JCCB Test ECS Italy, Milan Results Score 29.04.2023
Milan United
Milan UnitedMUCC		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Albano
AlbanoALB		04 MayDALB vs MUCC Test ECS Italy, Milan Results Score 04.05.2023
Cricket Stars
Cricket StarsCRIS		04 MayDMUCC vs CRIS Test ECS Italy, Milan Results Score 04.05.2023
Jinnah Brescia
Jinnah BresciaJINB		03 MayDJINB vs MUCC Test ECS Italy, Milan Results Score 03.05.2023
Trentino Aquila
Trentino AquilaTREA		02 MayDMUCC vs TREA Test ECS Italy, Milan Results Score 02.05.2023
Bergamo Cricket Club
Bergamo Cricket ClubBER		02 MayDMUCC vs BER Test ECS Italy, Milan Results Score 02.05.2023
Trentino Aquila
Trentino AquilaTREA		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Cividate Cc
Cividate CcCIVC		03 MayDCIVC vs TREA Test ECS Italy, Milan Results Score 03.05.2023
Fresh Tropical
Fresh TropicalFRET		02 MayDFRET vs TREA Test ECS Italy, Milan Results Score 02.05.2023
Milan United
Milan UnitedMUCC		02 MayDMUCC vs TREA Test ECS Italy, Milan Results Score 02.05.2023
Jcc Brescia
Jcc BresciaJCCB		02 MayDTREA vs JCCB Test ECS Italy, Milan Results Score 02.05.2023
Kings Xi
Kings XiKINXI		01 MayDTREA vs KINXI Test ECS Italy, Milan Results Score 01.05.2023

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