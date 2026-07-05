Follow us
2023 Players
Arshakulasuriya Hirun Hanshitha Fernando
Aruma Hennadige Trishan Nimesh Silva
Sri Lanka
Ashan Charith Ranasinghe
Dineth Nishanka
Edirisinghe Arachchige Shihan Pathum Perera
Fahad Muhammad
Gallath Ralalage Ravindu Thilanka Senewirathna
Gayan Amila Silva
Geekiyanage Perera Shehan Dinuka
Hitina Maluwage Tharidu Heshan
Jayakody Mohotti Appuhamilage Ishan Shamila Jayakody
Kudamaduwage Thushara Sanjeewa Kumara
Nanayakkara Wasan Masa Achachige Sasidu Divyanja
Nileththi Silva Roshan Priyadarshana
Noman Irfan Ali
Stephen Jayasekara
Varadharajah Sadeeth
Warnakulasuriya Patabendi Arachchige Alex Cristian
Yommerengna Simon Hewage Silva Suresh
ECS Italy, Milan 2023
Jinnah Brescia
Fresh Tropical
Bergamo Cricket Club
Trentino Aquila
Typhoons
Northern Knights
Leinster Lightning
Brescia Cc
Munster Reds