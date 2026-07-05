Milan United

Milan United

Gender:Men

Players

2023 Players

Arshakulasuriya Hirun Hanshitha Fernando

Aruma Hennadige Trishan Nimesh Silva

Sri Lanka

Ashan Charith Ranasinghe

Sri Lanka

Dineth Nishanka

Edirisinghe Arachchige Shihan Pathum Perera

Fahad Muhammad

Gallath Ralalage Ravindu Thilanka Senewirathna

Sri Lanka

Gayan Amila Silva

Sri Lanka

Geekiyanage Perera Shehan Dinuka

Sri Lanka

Hitina Maluwage Tharidu Heshan

Jayakody Mohotti Appuhamilage Ishan Shamila Jayakody

Kudamaduwage Thushara Sanjeewa Kumara

Nanayakkara Wasan Masa Achachige Sasidu Divyanja

Nileththi Silva Roshan Priyadarshana

Noman Irfan Ali

Stephen Jayasekara

Varadharajah Sadeeth

Warnakulasuriya Patabendi Arachchige Alex Cristian

Yommerengna Simon Hewage Silva Suresh

Statistics

ECS Italy, Milan 2023

Matches Played10
Won3
Drawn0
Lost7
No result0

Another teams

Jinnah Brescia

Jinnah Brescia

Fresh Tropical

Fresh Tropical

Bergamo Cricket Club

Bergamo Cricket Club

Sri Lanka

Sri Lanka

Trentino Aquila

Trentino Aquila

Typhoons

Typhoons

Northern Knights

Northern Knights

Leinster Lightning

Leinster Lightning

Brescia Cc

Brescia Cc

Munster Reds

Munster Reds