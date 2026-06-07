Bengal T20 League, Women
Adamas Howrah Warriors vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal T20 League, Women
ADA
152
RAS
71
Servotech Siliguri Strikers vs Adamas Howrah Warriors
Bengal T20 League, Women
SER
75
ADA
159
Adamas Howrah Warriors vs Shrachi Rarh Tigers
Bengal T20 League, Women
ADA
154
SHR
137
Adamas Howrah Warriors vs Sobisco Smashers Malda
Bengal T20 League, Women
ADA
178
SOB
124
Murshidabad Kueens vs Adamas Howrah Warriors
Bengal T20 League, Women
MUR
134
ADA
132
Novus Purulia Royals vs Adamas Howrah Warriors
Bengal T20 League, Women
NOV
104
ADA
105