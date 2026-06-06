Murshidabad Kueens

Murshidabad Kueens

Country:India
Country Code:IND
Gender:Women

Statistics

Bengal Pro T20 League, Women 2025

Matches Played4
Won2
Drawn0
Lost2
No result0

Murshidabad Kueens Team Schedule & Results

Bengal T20 League, Women

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