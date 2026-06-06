Bengal T20 League, Women
Murshidabad Kueens vs Shrachi Rarh Tigers
Bengal T20 League, Women
MUR
120
SHR
123
Murshidabad Kueens vs Novus Purulia Royals
Bengal T20 League, Women
MUR
160
NOV
110
Servotech Siliguri Strikers vs Murshidabad Kueens
Bengal T20 League, Women
SER
119
MUR
123
Sobisco Smashers Malda vs Murshidabad Kueens
Bengal T20 League, Women
SOB
115
MUR
114
Lux Shyam Kolkata Tigers vs Murshidabad Kueens
Bengal T20 League, Women
LUX
135
MUR
121
Murshidabad Kueens vs Adamas Howrah Warriors
Bengal T20 League, Women
MUR
134
ADA
132
Murshidabad Kueens vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal T20 League, Women
MUR
164
RAS
76