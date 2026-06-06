Madhya Pradesh League
Bundelkhand Bulls vs Rewa Jaguars
Madhya Pradesh League
BUN
74
REW
76
Bundelkhand Bulls vs Bhopal Leopards
Madhya Pradesh League
BUN
201
BHO
197
Bundelkhand Bulls vs Malwa Stallions
Madhya Pradesh League
BUN
219
MAL
215
Indore Pink Panthers vs Bundelkhand Bulls
Madhya Pradesh League
IND
172
BUN
147
Bundelkhand Bulls vs Gwalior Cheetahs
Madhya Pradesh League
BUN
226
GWA
249
Chambal Ghariyals vs Bundelkhand Bulls
Madhya Pradesh League
CHA
218
BUN
179
Royal Nimar Eagles vs Bundelkhand Bulls
Madhya Pradesh League
ROY
169
BUN
166
Bundelkhand Bulls vs Ujjain Falcons
Madhya Pradesh League
BUN
160
UJJ
166