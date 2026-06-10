T20 Andhra Premier League
Tungabhadra Warriors vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
TUN
105
AMA
108
Simhadri Vizag Lions vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
SIM
166
AMA
181
Amaravati Royals vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
AMA
169
BHI
163
Amaravati Royals vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
AMA
158
SIM
202
Amaravati Royals vs Kakinada Kings
T20 Andhra Premier League
AMA
105
KAK
225
Bhimavaram Bulls vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
BHI
208
AMA
212
Amaravati Royals vs Vijayawada Sunshiners
T20 Andhra Premier League
AMA
173
VIJ
170
Royals of Rayalaseema vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
ROY
137
AMA
190
Amaravati Royals vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
AMA
164
BHI
168
Simhadri Vizag Lions vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
SIM
243
AMA
186