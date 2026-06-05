Vidarbha Pro T20 League
Bharat Rangers vs India Warriors
Vidarbha Pro T20 League
BHA
202
IND
199
Bharat Rangers vs Nagpur Heroz
Vidarbha Pro T20 League
BHA
180
NAG
178
Pagariya Strikers vs Bharat Rangers
Vidarbha Pro T20 League
PAG
183
BHA
182
Bharat Rangers vs India Warriors
Vidarbha Pro T20 League
BHA
179
IND
122
Bharat Rangers vs Nagpur Heroz
Vidarbha Pro T20 League
BHA
184
NAG
140
Bharat Rangers vs Pagariya Strikers
Vidarbha Pro T20 League
BHA
233
PAG
230
Bharat Rangers vs Pagariya Strikers
Vidarbha Pro T20 League
BHA
241
PAG
249