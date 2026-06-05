Bharat Rangers

Bharat Rangers

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Statistics

Vidarbha Pro T20 League 2025

Matches Played5
Won3
Drawn0
Lost2
No result0

Bharat Rangers Team Schedule & Results

Vidarbha Pro T20 League

Another teams

Anmol Kings Halar

Anmol Kings Halar

Servotech Siliguri Strikers

Servotech Siliguri Strikers

Chambal Ghariyals

Chambal Ghariyals

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Sobisco Smashers Malda

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Nagpur Titans

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Havering Xi

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