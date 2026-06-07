Madhya Pradesh League
Royal Nimar Eagles vs Chambal Ghariyals
Madhya Pradesh League
ROY
145
CHA
149
Chambal Ghariyals vs Ujjain Falcons
Madhya Pradesh League
CHA
199
UJJ
192
Gwalior Cheetahs vs Chambal Ghariyals
Madhya Pradesh League
GWA
257
CHA
258
Bhopal Leopards vs Chambal Ghariyals
Madhya Pradesh League
BHO
142
CHA
144
Chambal Ghariyals vs Indore Pink Panthers
Madhya Pradesh League
CHA
121
IND
120
Chambal Ghariyals vs Bundelkhand Bulls
Madhya Pradesh League
CHA
218
BUN
179
Jabalpur Lions vs Chambal Ghariyals
Madhya Pradesh League
JAB
204
CHA
208
Chambal Ghariyals vs Jabalpur Lions
Madhya Pradesh League
CHA
213
JAB
202
Royal Nimar Eagles vs Chambal Ghariyals
Madhya Pradesh League
ROY
193
CHA
224