Rashmi Medinipur Wizards

Rashmi Medinipur Wizards

Country:India
Country Code:IND
Gender:Women

Statistics

Bengal Pro T20 League, Women 2025

Matches Played7
Won2
Drawn0
Lost5
No result0

Rashmi Medinipur Wizards Team Schedule & Results

Bengal T20 League, Women

Another teams

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