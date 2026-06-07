Bengal T20 League, Women
Adamas Howrah Warriors vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal T20 League, Women
ADA
152
RAS
71
Sobisco Smashers Malda vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal T20 League, Women
SOB
84
RAS
101
Rashmi Medinipur Wizards vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal T20 League, Women
RAS
128
SER
168
Novus Purulia Royals vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal T20 League, Women
NOV
145
RAS
146
Rashmi Medinipur Wizards vs Lux Shyam Kolkata Tigers
Bengal T20 League, Women
RAS
127
LUX
124
Murshidabad Kueens vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal T20 League, Women
MUR
164
RAS
76