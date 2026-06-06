Pagariya Strikers

Pagariya Strikers

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Statistics

Vidarbha Pro T20 League 2025

Matches Played4
Won4
Drawn0
Lost0
No result0

Pagariya Strikers Team Schedule & Results

Vidarbha Pro T20 League

Another teams

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Servotech Siliguri Strikers

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Neco Master Blaster

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