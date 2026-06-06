Vidarbha Pro T20 League
Pagariya Strikers vs Orange Tigers
Vidarbha Pro T20 League
PAG
185
ORA
186
Pagariya Strikers vs Bharat Rangers
Vidarbha Pro T20 League
PAG
183
BHA
182
Neco Master Blaster vs Pagariya Strikers
Vidarbha Pro T20 League
NEC
166
PAG
168
Pagariya Strikers vs India Warriors
Vidarbha Pro T20 League
PAG
150
IND
147
Bharat Rangers vs Pagariya Strikers
Vidarbha Pro T20 League
BHA
233
PAG
230
Orange Tigers vs Pagariya Strikers
Vidarbha Pro T20 League
ORA
150
PAG
152
Bharat Rangers vs Pagariya Strikers
Vidarbha Pro T20 League
BHA
241
PAG
249