Match details Rashmi Medinipur Wizards vs Lux Shyam Kolkata Tigers T20 Bengal T20 League, Women 17.06.2026

T20

RAS
RAS

127

LUX
LUX

124

Match Info

Match:Bengal Pro T20 League, Women 2026
Date:Saturday, June 06, 2026 - Sunday, June 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, June 17, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Rashmi Medinipur Wizards Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Lux Shyam Kolkata Tigers Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet