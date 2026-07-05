T20 Pondicherry Premier League
Ruby White Town Legends vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
RUB
YAN
Ruby White Town Legends vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
RUB
VIL
Ossudu Accord Warriors vs Ruby White Town Legends
T20 Pondicherry Premier League
OSS
RUB
Mahe Megalo Strikers vs Ruby White Town Legends
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MAH
RUB
Ruby White Town Legends vs Karaikal Knights
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RUB
KAR
Yanam Royals vs Ruby White Town Legends
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YAN
RUB
Villianur Mohit Kings vs Ruby White Town Legends
T20 Pondicherry Premier League
VIL
RUB
Ruby White Town Legends vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
RUB
OSS
Ruby White Town Legends vs Mahe Megalo Strikers
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RUB
MAH
Karaikal Knights vs Ruby White Town Legends
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KAR
RUB