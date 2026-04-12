TT Red Force

TT Red Force

Gender:Men

Players

2026 Players

Uthman Muhammad

Trinidad and Tobago

Vikash Mohan

Trinidad and Tobago

Statistics

Super50 Cup 2023

Matches Played5
Won5
Drawn0
Lost0
No result2

TT Red Force Team Schedule & Results

West Indies Championship

ResultLeeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

Leeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

West Indies Championship

Ronald Webster Park, The Valley

LIH

LIH

TRF

TRF

ResultLeeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

Leeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

West Indies Championship

Ronald Webster Park, The Valley

LIH

LIH

TRF

TRF

ResultLeeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

Leeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

West Indies Championship

Ronald Webster Park, The Valley

LIH

LIH

TRF

TRF

ResultTT Red Force vs Barbados Pride

TT Red Force vs Barbados Pride

West Indies Championship

Queen's Park Oval, Port of Spain

TRF

TRF

BAR

BAR

ResultGuyana Harpy Eagles vs TT Red Force

Guyana Harpy Eagles vs TT Red Force

West Indies Championship

Providence Stadium, Providence

GUY

GUY

TRF

TRF

Another teams

Oeiras Cc

Oeiras Cc

Guyana Harpy Eagles

Guyana Harpy Eagles

Zagreb Sokol

Zagreb Sokol

Windward Islands Volcanoes

Windward Islands Volcanoes

Forfarshire Cc

Forfarshire Cc

World Giants

World Giants

Badalona Shaheen

Badalona Shaheen

Jamaica Scorpions

Jamaica Scorpions

Brno Cc

Brno Cc

Istanbul Ksk

Istanbul Ksk