Vikash Mohan

Vikash Mohan

bowler

Full name:Vikash Mohan
Nationality:Trinidad and Tobago

Teams

2026 Teams

TT Red Force

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches321
Innings120
Overs0.4143.1
Balls--
Maidens014
Runs5571
Wickets019
Avg030.05
SR045.21
Eco7.53.98
BB03
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches321
Innings520
Not outs10
Runs73381
Balls Faced151645
Avg18.2519.05
SR48.3459.06
Fours931
Fifties01
Sixies22
Highest4479
Hundreds00

Vikash Mohan Schedule & Results

West Indies Championship

ResultLeeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

Leeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

West Indies Championship

Ronald Webster Park, The Valley

LIH

LIH

TRF

TRF

ResultLeeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

Leeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

West Indies Championship

Ronald Webster Park, The Valley

LIH

LIH

TRF

TRF

ResultLeeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

Leeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

West Indies Championship

Ronald Webster Park, The Valley

LIH

LIH

TRF

TRF

ResultTT Red Force vs Barbados Pride

TT Red Force vs Barbados Pride

West Indies Championship

Queen's Park Oval, Port of Spain

TRF

TRF

BAR

BAR

ResultGuyana Harpy Eagles vs TT Red Force

Guyana Harpy Eagles vs TT Red Force

West Indies Championship

Providence Stadium, Providence

GUY

GUY

TRF

TRF

Another Players

Stewart, Navin

Stewart, Navin

Goolie, Jyd Uri

Goolie, Jyd Uri

Jaggesar, Jon-Russ

Jaggesar, Jon-Russ

Rajah, Isaiah

Rajah, Isaiah

Seales, Jayden

Seales, Jayden

Solozano, Jeremy

Solozano, Jeremy

Khan, Imran

Khan, Imran

Manick, Justin

Manick, Justin

Simmons, Keagan

Simmons, Keagan

Kallicharan, Kirstan

Kallicharan, Kirstan