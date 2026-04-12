Uthman Muhammad

Uthman Muhammad

bowler

Full name:Uthman Muhammad
Nationality:Trinidad and Tobago

Teams

2026 Teams

TT Red Force

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches11
Innings18
Overs224.5
Balls-
Maidens58
Runs766
Wickets20
Avg38.3
SR67.45
Eco3.4
BB5
4w1
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches11
Innings18
Not outs3
Runs200
Balls Faced456
Avg13.33
SR43.85
Fours24
Fifties1
Sixies4
Highest53
Hundreds0

Uthman Muhammad Schedule & Results

West Indies Championship

ResultLeeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

Leeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

West Indies Championship

Ronald Webster Park, The Valley

LIH

LIH

TRF

TRF

ResultLeeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

Leeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

West Indies Championship

Ronald Webster Park, The Valley

LIH

LIH

TRF

TRF

ResultLeeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

Leeward Islands Hurricanes vs TT Red Force

West Indies Championship

Ronald Webster Park, The Valley

LIH

LIH

TRF

TRF

ResultTT Red Force vs Barbados Pride

TT Red Force vs Barbados Pride

West Indies Championship

Queen's Park Oval, Port of Spain

TRF

TRF

BAR

BAR

ResultGuyana Harpy Eagles vs TT Red Force

Guyana Harpy Eagles vs TT Red Force

West Indies Championship

Providence Stadium, Providence

GUY

GUY

TRF

TRF

Another Players

Stewart, Navin

Stewart, Navin

Goolie, Jyd Uri

Goolie, Jyd Uri

Jaggesar, Jon-Russ

Jaggesar, Jon-Russ

Rajah, Isaiah

Rajah, Isaiah

Seales, Jayden

Seales, Jayden

Solozano, Jeremy

Solozano, Jeremy

Khan, Imran

Khan, Imran

Manick, Justin

Manick, Justin

Simmons, Keagan

Simmons, Keagan

Kallicharan, Kirstan

Kallicharan, Kirstan