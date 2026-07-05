Wettingen

Wettingen

Country:Cyprus
Country Code:CYP
Gender:Men

Players

2023 Players

Abedurahman Haleem

Deepak Kumar Jha

Elankeeran Raveendran

Switzerland

Enamullah Hashimi

Gushalavan Santhirasekeram

Switzerland

Kanagan Vincent Robert

Kanthaseelan Nagendran

Lalgul Marofkhil

Mahbobullah Chakari Mohammadi

Manzoor Chandrahasan Sakeena

Mohamed Vasim

Muhammad Akhtar

Mujeeb Momand

Naibulleh Najeh

Nareshkumar Thangavadivel

Switzerland

Nirojan Manikkavasakar

Nithusan Manikkavasakar

Pacha Sibratullah

Perinpam Yogenthiran

Qaium Sharifzai

Sarujan Kumarakulasingam

Sutharsan Yogarasa

Thivagaran Selvanayagam

Another teams

Cossonay Cc

Cossonay Cc

Nt Strike

Nt Strike

Power Cc

Power Cc

Act Comets

Act Comets

Melbourne Renegades Academies

Melbourne Renegades Academies

Zurich Nomads Cc

Zurich Nomads Cc

Png Barras

Png Barras

Winterthur Cc

Winterthur Cc

St Gallen Cc

St Gallen Cc

A1

A1