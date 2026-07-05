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2023 Players
Abedurahman Haleem
Deepak Kumar Jha
Elankeeran Raveendran
Switzerland
Enamullah Hashimi
Gushalavan Santhirasekeram
Kanagan Vincent Robert
Kanthaseelan Nagendran
Lalgul Marofkhil
Mahbobullah Chakari Mohammadi
Manzoor Chandrahasan Sakeena
Mohamed Vasim
Muhammad Akhtar
Mujeeb Momand
Naibulleh Najeh
Nareshkumar Thangavadivel
Nirojan Manikkavasakar
Nithusan Manikkavasakar
Pacha Sibratullah
Perinpam Yogenthiran
Qaium Sharifzai
Sarujan Kumarakulasingam
Sutharsan Yogarasa
Thivagaran Selvanayagam
Cossonay Cc
Nt Strike
Power Cc
Act Comets
Melbourne Renegades Academies
Zurich Nomads Cc
Png Barras
Winterthur Cc
St Gallen Cc
A1