Follow us
2023 Players
Abdul Matin
Abdullah Hajir
Abdur Rahman Khan
Agha Yahya Khan
Arya Raikundalia
Attique Riaz Choudhry
Bilal Mohammad Afzal
Dave Narendra Patel
Hashir Sultan
Ibrahim Butt
Kashif Shah
Lawangin Khan Mukhtar
Majid Sardar Ali
Muhammad Nasif Ibrahim
Mujtaba Mohiuddin Hassan
Ranbir Pratap
Rishabh Pratap
Rizwan Ali
Rowail Gill
Sami Ulhaq
Sanchit Saini
Syed Abbas Zaidi
Syed Zaid Soulat
Umar Waheed
Usman Rehman
Waleed Waqar Khan
T10 Bulgaria 2023
Japan
Barbarians (Bul)
Vtu Mu Pleven
New Zealand
Papua New Guinea
South Africa A
Czechia
Birmingham Phoenix
Hungary
Vanuatu U19