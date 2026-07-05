Cc Yullis Mu Trakia

Cc Yullis Mu Trakia

Gender:Men

Players

2023 Players

Abdul Matin

Abdullah Hajir

Abdur Rahman Khan

Agha Yahya Khan

Arya Raikundalia

Attique Riaz Choudhry

Bilal Mohammad Afzal

Dave Narendra Patel

Hashir Sultan

Ibrahim Butt

Kashif Shah

Lawangin Khan Mukhtar

Majid Sardar Ali

Muhammad Nasif Ibrahim

Mujtaba Mohiuddin Hassan

Ranbir Pratap

Rishabh Pratap

Rizwan Ali

Rowail Gill

Sami Ulhaq

Sanchit Saini

Syed Abbas Zaidi

Syed Zaid Soulat

Umar Waheed

Usman Rehman

Waleed Waqar Khan

Statistics

T10 Bulgaria 2023

Matches Played13
Won3
Drawn0
Lost10
No result8

Another teams

Japan

Japan

Barbarians (Bul)

Barbarians (Bul)

Vtu Mu Pleven

Vtu Mu Pleven

New Zealand

New Zealand

Papua New Guinea

Papua New Guinea

South Africa A

South Africa A

Czechia

Czechia

Birmingham Phoenix

Birmingham Phoenix

Hungary

Hungary

Vanuatu U19

Vanuatu U19