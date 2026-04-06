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Emirates D50
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Fujairah vs Sharjah
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H2h
H2h Fujairah vs Sharjah List a Emirates D50 06.04.2026
Apr 06, 2026
List a
05:30
AM
FUJ
218
SHA
217
Results
Match Details
H2H
Fujairah vs Sharjah
Feb 05, 2026
T10, Emirates D10
Fujairah
73
Sharjah
76
Jan 30, 2026
T10, Emirates D10
Fujairah
91
Sharjah
116
Oct 16, 2025
T20, Emirates D20
Fujairah
Sharjah
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