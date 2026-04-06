H2h Fujairah vs Sharjah List a Emirates D50 06.04.2026

List a

FUJ
FUJ

218

SHA
SHA

217

Fujairah vs Sharjah

T10, Emirates D10

FUJFujairah

73

SHASharjah

76

T10, Emirates D10

FUJFujairah

91

SHASharjah

116

T20, Emirates D20

FUJFujairah

SHASharjah

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