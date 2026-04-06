Match details Fujairah vs Sharjah List a Emirates D50 06.04.2026

List a

FUJ
FUJ

218

SHA
SHA

217

Match Info

Match:Emirates D50 2026
Date:Monday, March 30, 2026 - Friday, April 10, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, April 06, 2026 05:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Fujairah Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Sharjah Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet