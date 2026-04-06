Match details Fujairah vs Sharjah List a Emirates D50 06.04.2026
Match Info
|Match:
|Emirates D50 2026
|Date:
|Monday, March 30, 2026 - Friday, April 10, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, April 06, 2026 05:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Fujairah Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Sharjah Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet